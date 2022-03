Het verhaal achter de gevlogen politicus Sjoerd Swane

Wie is Sjoerd Swane? Hoe liep hij tegen de lamp? Is er inmiddels veel veranderd in Maarssen? En waar is Sjoerd Swane nu? Journalisten Lisa Dekker en Jiri Glaap van RTV Stichtse Vecht en RTV Utrecht duiken voor deze podcast in het mysterie van de gevlogen wethouder. Luister vanaf 5 maart naar de serie Vogelvrij hier op deze site of in je favoriete podcast-app.