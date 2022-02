Met kunst van tandenstokers verwerkt Harrison het trauma van zijn vlucht uit Nigeria

Nu woont Harrison nog in het azc in Leersum, maar de jonge kunstenaar is inmiddels statushouder en staat op de wachtlijst voor een eigen woning in Amersfoort. Via een museumbezoek georganiseerd door de Stichting Welkom in Utrecht ontmoette hij kunstdocent Marja Hanko. “Hij viel op in de groep. Hij stelde goede vragen en was zeer geïnteresseerd in kunst”, vertelt ze. Marja en Harrison bouwden een bijzondere band op en nog regelmatig zoekt Marja hem op in het azc.