Alaaf! Carnavalsfeest barst los in de regio

In Achterveld gaat dit jaar alles door, behalve de traditionele optocht. "In december hadden we al besloten dat dat niet haalbaar was", vertelt Ben Houtveen van carnavalsvereniging De Puupenkoppen. "Maar verder hebben we vanavond Groot Carnaval voor iedereen vanaf 16 jaar. We verwachten ongeveer 900 mensen, we hebben het namelijk voor elkaar gekregen om te testen voor toegang in het dorp. Het was een hele strijd om dat voor elkaar te krijgen, maar het is gelukt. Je moet vanavond dus aantonen dat je negatief getest bent en daar is positief op gereageerd."