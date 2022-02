Trimbos-instituut waarschuwt jongeren nu clubs na lange tijd open gaan: 'Tolerantie van het lichaam is teruggelopen'

Het instituut maakt zich zorgen dat jongeren door de lockdowns minder gewend zijn waardoor de kans op incidenten, aanvaringen of grensoverschrijdend gedrag groter is. "We zagen tijdens eerdere versoepelingen dat mensen meer alcohol, zoals speciaalbier en cocktails, dronken. Tegelijk is de tolerantie hiervoor teruggelopen: het lichaam is minder gewend. Veel jongeren hebben corona gehad en sommige kregen hierdoor een slechtere conditie."