Rusland stelde de boycot in 2014 in, als reactie op westerse sancties na de Russische annexatie van de Krim en de steun van Rusland aan de separatisten in Oost-Oekraïne. De pijn werd toen vooral gevoeld door de perenkwekers en dat zal nu niet anders zijn. Vanuit Nederland gaan immers vooral uien én peren naar Oekraïne. In Nederland eten we een stuk minder peren. De gemiddelde Nederlander at volgens onderzoek indertijd maar acht peren per jaar en de bulk van de productie ging naar Oost-Europa. "Het zou natuurlijk schelen als we wat meer peren gaan eten", zegt De La Porte lachend. "Ik kan het aanraden hoor … Ze zijn best lekker én gezond."