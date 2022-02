Steun in provincie voor Oekraïne, Wijk bij Duurstede wil vluchtelingen opvangen

Zijn organisatie kon snel handelen omdat er al jarenlange banden zijn met de kerken in Oekraïne. "Wij werken al tien jaar lang in Oekraïne. Het is nu helemaal ontploft, maar de spanning is er daar al tien jaar. Het netwerk hadden we dus al." Naast de steun in het land zelf, organiseert Kerk in Actie samen met de NPO en KRO-NCRV in de Domkerk in Utrecht nog een moment om stil te staan bij de oorlog. "We willen dan een nationaal moment voor vrede vieren", zegt De Groot. Dat moment wordt woensdagavond uitgezonden om 17.30 uur op NPO 2.