Podcast 'Wielaert gaat aan': 'We worden een vreselijke yuppenstad'

We zien wel voor het eerst beweging in de sportboycots. Met Neerlands Hoop hebben we ons verzet tegen het voetbal-WK in Argentinië 1978, tegen het bewind van dictator Videla. Nu wordt de finale van de Champions League verplaatst van Sint Petersburg naar Parijs. Ik moest op de avond na de invasie in Oekraïne optreden in Naarden. Ik vroeg me af of het wel gepast was. Maar het is al eeuwen zo. De pertinente leugens waar een volk het slachtoffer van is.'