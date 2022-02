Galecopperbrug richting Arnhem dicht wegens werkzaamheden

Vannacht gaat de brug helemaal dicht in de richting van Arnhem en ook oprit 16 vanaf de Papendorpseweg in Nieuwegein wordt afgesloten. Die oprit zal ook tijdens de werkzaamheden later dit jaar dicht zijn. De brug zelf tijdens de werkzaamheden grotendeels in gebruik, maar moet soms wel afgesloten worden. De rijstroken van de hoofdrijbaan en parallelbaan richting Arnhem zijn tijdens de werkzaamheden de gehele periode versmald en er geldt een maximumsnelheid van 70 km/u.