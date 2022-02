Bijna alle kantoren van Hoog Catharijne mogen verkocht worden

Het gaat bij deze voorgenomen verkoop om bijna alle kantoren in Hoog Catharijne die in bezit zijn van Klépierre, maar niet om het voormalige kantoor van de Rabobank in Gildeveste. Dat staat al zeker acht jaar leeg, wat zorgt voor woede bij omwonenden en onbegrip in de Utrechtse politiek. Wat er met dit pand moet gebeuren is onbekend. Klépierre zei in november "op termijn een nieuwe huurder te willen zoeken".