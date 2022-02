Gemeenteraad wil dat Baarn actief zoekt naar opvangplekken voor Oekraïners

Het gemeentehuis van Baarn kleurt dit weekend al blauw en geel als blijk van medeleven met Oekraïne. Burgemeester Röell en het college roepen ook op tot solidariteit. "Aan Baarnaars de oproep om er voor elkaar te zijn en naar elkaar te luisteren als dat nodig is. Het is aan ons allemaal elkaar niet te veroordelen op basis van achtergrond. Zo is lang niet iedereen met een Russische achtergrond het eens met wat nu gebeurt. Dat moeten we ons blijven realiseren, want in Baarn staan we naast elkaar en niet tegenover elkaar."