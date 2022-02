Uitermate zachte winter, slechts twee echt koude dagen in De Bilt

Koud was het dus vaak niet echt, maar warm soms zeker wel. Op 30 december werden bijvoorbeeld vrijwel alle dagrecords in ons land verbroken. In Eindhoven tikte het kwik 15,5 graden aan, in De Bilt werd het maximaal 13,5 graden. In Westdorpe werd het niet kouder dan 13,1 graden, ook dat was een unicum. Nog nooit was er ergens in Nederland in december namelijk zo'n hoge minimumtemperatuur gemeten, aldus het weerbureau.