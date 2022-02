De 46-jarige Martin den Uijl werd op de vroege ochtend van zondag 6 februari voor het laatst gezien. Het vermoeden was toen dat hij het bos was ingegaan in de omgeving van de ggz-instelling Zon en Schild.De politie stopte na een paar dagen met zoeken omdat er geen aanknopingspunten meer waren. De zoektocht is nu voorlopig in handen van particulieren.