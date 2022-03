Wel of niet fuseren? Lopik heeft bij gemeenteraadsverkiezingen echt wat te kiezen

"De gemeente is een organisatie en daarmee kunnen we geen strategische stappen meer zetten en daarvoor is een groter geheel nodig. De gemeenteraad heeft een jaar geleden al geconstateerd dat we niet alle taken kunnen uitvoeren die we moeten doen", liet de Lopikse burgemeester op een bewonersavond al weten. Tijdens die avond waren veel Lopikers kritisch op de fusieplannen."We worden een 'wijk' van die grote gemeente in plaats van een dorp. Het landelijke karakter wordt ons gewoon afgenomen", zei één van de aanwezigen toen.