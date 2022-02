Het doel van de inzamelingsactie was 5000 euro, inmiddels is al vierentwintig keer zoveel opgehaald. "Vandaar dat we onze doelen aan het bijstellen zijn. We zijn aan het kijken of we ook richting de Poolse grens moeten gaan rijden om daar voedselpaketten af te leveren." Daarnaast zijn de vrijwilligers aan het denken over andere acties, zoals het inzamelen van goederen.