Hoe praat je met je kind over de oorlog? 'Ze moeten alle vragen kunnen stellen'

PROVINCIE UTRECHT - 'Moeten wij allemaal mee gaan vechten?' Of: 'Kunnen we Poetin niet gewoon in de gevangenis stoppen?' De Russische inval in Oekraïne zorgt ook bij kinderen voor veel vragen. Hoe ga je daarmee om? "Je wil je kind beschermen voor dit nieuws, dat lukt eigenlijk niet, want het nieuws is overal", zegt Marielle Balledux, ontwikkelingspsycholoog bij het Nederlands Jeugdinstituut.