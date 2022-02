Het Utrechts Woondebat op lokale en regionale televisie

Debatleider Jet Verheijen legt de politici onderwerpen voor als bouwen in polder Rijnenburg, meer bouwen in de stad, en de veiligheid en leefbaarheid in de wijken. Ook de woningmarkt die op slot zit, de gebrekkige doorstroming en het kamertekort voor studenten komen aan bod. Van gemeenteraadsleden verwachten we oplossingen: hoe denken de Utrechtse politieke partijen hierover en hoe gaan ze deze uitdagingen aan?