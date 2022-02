Ondernemers Lage Weide niet blij met coffeeshopplan: 'Dit doorkruist onze ambities'

In Utrecht is ruimte voor maximaal zeventien coffeeshops. Momenteel zijn er elf in de stad en is er dus ruimte voor een nieuwe. De gemeente is nog in gesprek met de initiatiefnemer en beoogd exploitant van een drive-in coffeeshop aan de rand van de stad. De huidige stand van zaken is dat er een Bibob-onderzoek wordt gedaan om de betrouwbaarheid van de ondernemer te toetsen. Naar verwachting volgt half maart een besluit over de vervolgfase.