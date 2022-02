Lente in de lucht, lammetjesvijfling in Eemnes: 'Krijg nou wat, er zit nog meer in'

De moeder en de lammetjes maken het 24 uur later prima. "Moeders heeft wel te weinig melk voor alle lammetjes, maar ze worden vijf keer per dag bijgevoerd met de hand", vertelt Nico. "Ook krijgen ze biest, moedermelk dus, want anders gaan ze dood. Dat hebben we altijd in bakjes van een liter in de diepvries. Het is biest van een koe, maar dat kan je ook gebruiken voor schapen."