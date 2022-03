Bijna elke Utrechtse gemeente wil met opkoopbescherming ingrijpen op woningmarkt: 'Waterbedeffect voorkomen'

Zo zijn er gegevens opgevraagd bij het kadaster waarmee kon worden onderzocht of er ook in Nieuwegein sprake is van een toename van woningen die worden opgekocht door beleggers. Dat bleek het geval. In 2015 werd zo'n 2 procent van de woningen door vastgoedinvesteerders opgekocht. In 2020 was dat al 8 procent. "Vervolgens ga je kijken of deze cijfers gelden voor elke wijk of alleen een bepaald deel van de gemeente. En om wat voor woningen het vooral gaat."