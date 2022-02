Museum Dorestad verhuist definitief naar oude stadhuis van Wijk bij Duurstede

WIJK BIJ DUURSTEDE - Het lag al even in lijn der verwachting, maar nu is het zeker: Museum Dorestad verhuist definitief naar het oude stadhuis van Wijk bij Duurstede. Het museum is sinds 2017 dakloos, maar na de verbouwing van het oude stadhuis op de Markt zal het nieuwe Museum Dorestad in 2023 open gaan voor publiek.