Zorgen om gevolgen nieuw klimaatrapport: 'We hebben onszelf wijsgemaakt dat we de tijd hebben'

Ook in Utrecht is klimaatverandering zichtbaar, zegt Van de Plas. Een van de plekken die de directeur noemt is de potentiële nieuwbouw bij Rijnenburg , een polder waar sprake is van bodemdaling en wateroverlast. "De vraag is hoe goed dat zal gaan. Als het heel veel blijft regenen, krijgen we dat water niet weggepompt. Dan vraag ik me af of dit de juiste afweging is om daar nog woningen te bouwen."