Giro555 start nationale actie voor Oekraïne

"De nood is ongekend hoog", zegt Kees Zevenbergen, actievoorzitter van Giro 555. "Er is behoefte aan directe noodhulp, zoals onderdak, medische zorg en schoon drinkwater." De toegezegde financiele hulp vanuit Den Haag zal volgens de hulporganisaties niet toereikend zijn. De organisaties verwachten dat er vele tientallen miljoenen euro’s zijn om slachtoffers te helpen met directe noodhulp. "We roepen heel Nederland op om te doneren voor de mannen, vrouwen en kinderen die hard getroffen worden door de gebeurtenissen in Oekraïne."