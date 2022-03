Rechtbank hervat liquidatieproces rond Ridouan T., deze maand 14 zittingsdagen

Die schokkende liquidatie was de eerste in een reeks moorden waarmee het proces wordt omgeven. In september 2019 werd B.'s advocaat Derk Wiersum bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. In juli vorig jaar volgde in de binnenstad van Amsterdam de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die sinds de zomer van 2020 optrad als adviseur en vertrouwenspersoon van Nabil B. De uitvoerders van de moorden op de broer en advocaat van B. zijn veroordeeld. Op 3 maart vindt er een nieuwe inleidende zitting plaats in de zaak tegen de twee vermoedelijke moordenaars van De Vries.