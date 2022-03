Utrechts Marengo-kopstuk Saïd R. aanwezig in rechtbank: 'Ik heb er geen belang bij iets te zeggen'

PROVINCIE UTRECHT - Utrechter Saïd R., een van de hoofdverdachten in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, is vandaag voor het eerst aanwezig bij een openbare zitting in de zwaarbeveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. R. werd in februari 2020 aangehouden in Colombia en is pas in december vorig jaar aan Nederland uitgeleverd.