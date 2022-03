Carillon Grote Kerk Oudewater speelt verkiezingsliedjes, inwoners mogen kiezen

Liedjes kunnen per e-mail worden aangevraagd via burgemeester@oudewater.nl , liefst met een verhaal erbij waarom het volgens jou geschikt is. Volgens De Vries kun je denken aan songtitels met het woord 'stemmen' of 'vote' erin. "Elected van Alice Cooper is een mooi voorbeeld. Dat is wel een stevig nummer hoor, daar moet je maar net van houden." Ook liedjes van Klein Orkest en George Michael over vrijheid en songs uit de Amerikaanse verkiezingscampagnes, zoals Think en Don't Stop, vindt De Vries passend.