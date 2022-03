175.000 euro voor Stadsmuseum Rhenen: aankoop Gezicht op Rhenen grote stap dichterbij

De eigenaar wil het schilderij voor 350.000 euro verkopen aan het museum. Met de gift van de Vereniging Rembrandt en met eerdere inzamelingsacties is nu in totaal twee derde van het bedrag binnen, zo'n 240.000 euro. Directeur Maike Woldring is er enorm blij mee: "Dit geeft ons echt vleugels, we zijn een jong museum. Met zo’n belangrijke partner wat openbaar kunstbezit betreft, kunnen we dingen mogelijk maken, die anders nooit zouden lukken."