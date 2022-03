Brandstichter 13 jaar na fatale brand Mijdrecht veroordeeld tot tbs en 7 jaar cel

Volgens de rechtbank leidt M. aan ernstige psychische stoornissen. Of dat in 2013 ook al het geval was, is niet met zekerheid vast te stellen, maar het is wel waarschijnlijk. Om de samenleving tegen hem te beschermen is langdurige en intensieve behandeling in een kliniek nodig. Daarvoor is opname in een gesloten tbs-kliniek met dwangverpleging noodzakelijk, meent de rechtbank.