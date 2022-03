Utrechter die nepbom op station plaatste, terug in cel na schenden afspraak met rechtbank

UTRECHT - De man die vorige zomer een nepbom plaatste op het Utrechtse NS-station Lunetten, is kort na zijn vrijlating opnieuw gevangengezet. De 42-jarige B. van B. mocht zijn proces onder voorwaarden in vrijheid afwachten in de zorgboerderij waar hij ten tijde van het incident woonde. Maar toen de Utrechter kort na zijn vrijlating werd aangehouden met een behoorlijke hoeveelheid speed, werd hij daar weggestuurd. Dat bleek vanmiddag tijdens een tussenzitting van de zaak in de Utrechtse rechtbank.