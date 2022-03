Utrechtse sportclubs krijgen extra coronasteun van de gemeente

Joscha de Vries, directeur van SportUtrecht is blij met de steun: "We zijn verheugd dat vanaf 25 februari de sport weer écht open is voor iedere Utrechter en men de weg terugvindt naar de sportclubs. Dat geldt niet alleen voor de sporters, maar ook voor de vrijwilligers en supporters. De uitdagingen voor de sportclubs zijn na de heropening van de sport niet voorbij, maar er is tijd nodig om weer naar het oude ledenniveau toe te groeien en de vrijwilligersorganisatie op orde te krijgen. De financiële steun die de gemeente Utrecht beschikbaar stelt is dan ook welverdiend en zeer welkom."