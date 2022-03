Vogelbescherming zet webcams weer aan bij broedvogels: 'Heerlijk onvoorspelbaar'

De camera’s blijven aan tot alle jonge vogels het nest hebben verlaten. Bij ooievaars vliegen de jongen traditiegetrouw als laatste uit, in juni of juli. Toch zien kijkers niet alleen een vogeltje dat op het nest zit en hongerige jongen. "Je hebt hoogte- en dieptepunten", legt Scheurkogel uit. "Soms overlijdt een vogel of komen er geen vogels in de nestkast. En een keer zaten de zeearenden lang niet op hun plek en werd hun nest gekraakt door haviken. Het is heerlijk onvoorspelbaar."