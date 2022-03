Hoogheemraadschap na voorjaarscontrole: Lekdijk ligt er goed bij

Op basis van de resultaten van deze inspectie neemt het waterschap maatregelen om de conditie van de dijk weer in orde te maken. In het najaar wordt de controle opnieuw gedaan, dan is het vooral om te kijken of de dijk winterklaar is. Het is elk halfjaar weer een klusje, zegt Wegerif, waarbij de dijk wordt opgedeeld in vakken van tien kilometer. Medewerkers van het hoogheemraadschap lopen op zo'n dag in tweetallen over de weg en over het buiten- en binnentalud. Gisteren was het trouwens geen straf om zo lang buiten te zijn. "We hadden mooi weer besteld en ook gekregen."