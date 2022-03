Ex-wielrenner Edo Maas schenkt 10.000 euro aan de Hoogstraatkliniek

Maas is optimistisch over zijn toekomst. Sinds hij zijn droom als profwielrenner niet meer kan verwezenlijken geeft hij een andere invulling aan zijn tijd. Hij heeft sinds de ski-week met de Hoogstraat veel plezier in zitskiën. Maar daarnaast ziet Edo ook wel wat in het kunstenaarschap. "Ik ben eigenlijk direct na m'n ongeluk naar de kunstacademie gegaan in Rotterdam en dat bevalt echt supergoed. Ik heb het ontzettend naar m'n zin. Ik maak heel veel dingen en ik hoop binnenkort m'n eerste expositie te houden."