Nadiya uit Utrecht steunt haar familie en vrienden in Oekraïne: 'Ik wil me nuttig maken'

Verderop in Zeist maakt Lies van Weezel van stichting Oekraïne Kiev Utrecht zich grote zorgen. Deze stichting helpt dertig jongeren in Oekraïne. Vlak voor de coronacrisis was Lies nog in Cherson, een van de steden die nu wordt aangevallen. Ze ging daar op bezoek bij jongeren in tehuizen. Lies heeft met een paar mensen contact, maar niet iedereen is te bereiken. "Het is onvoorstelbaar wat er gebeurt", vertelde ze vanmorgen op Radio M Utrecht.