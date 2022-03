Eemnesser met grote verzameling verboden vuurwapens: 'Uit de hand gelopen hobby'

EEMNES - "Het is één brok ellende, ik had moeten inzien dat het niet kan. Het was een uit de hand gelopen hobby die in de loop der jaren is ontstaan. Dat is uitgelopen op dit drama." Zo begon een 56-jarige man uit Eemnes in de Utrechtse rechtbank zijn verklaring voor de enorme verzameling vuurwapens die de politie anderhalf jaar geleden bij hem thuis aantrof. Hij had daarvoor geen enkele wapenvergunning of ontheffing. Als het aan de officier van justitie ligt, gaat de Eemnesser een jaar de gevangenis in.