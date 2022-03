Vrouw (65) breekt heup en vinger bij beroving Oudegracht: 'Hartstikke boos op dat pokkenjong'

De dader wist te vluchten via de Stadhuisbrug en omstanders schoten de vrouw te hulp. In het ziekenhuis bleek dat er een scheur in haar heup zat. Ze kan voorlopig niet meer lopen. "Ik zit nu thuis met een rolstoel en moet sociale dingen afzeggen. Af en toe ben ik nog hartstikke boos op dat pokkenjong, want hij doet me dit wel aan."