Ivo (17) wil in Woerdense raad: ‘Wel jammer dat ik nog niet zelf mag stemmen’

WOERDEN - Jeugdige energie, nieuwe ideeën, een frisse wind. De 17-jarige Ivo van der Tol uit Woerden weet wat hij de gemeenteraad wil brengen mocht zijn partij óf hij zelf genoeg stemmen krijgen. Hij staat op plek tien van de kandidatenlijst van het CDA, dat momenteel zeven zetels heeft in de raad. Of Ivo in de raad komt, is afwachten. Maar hij is er klaar voor. “Feesten met vrienden kan wel tussen de raad en studie door.”