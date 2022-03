Tjeerd verzamelde in 5 jaar tijd 50 vrijwilligers voor zijn Team Clean dat afval raapt in Veenendaal

Maar ook de Cuneraweg die van Veenendaal naar Rhenen loopt, is een weg waar veel afval gedumpt wordt. Daarom loopt een grote groep vrijwilligers één keer per maand deze weg af, om ook daar de natuur schoon te houden. "Het is zo lekker", zegt Marcelle. "Je bent buiten, je bent in beweging en het is goed voor oude mensen. En het is veel leuker en gezelliger in zo'n groep."