Start Adrianusjaar om enige Nederlandse paus te eren: 'Hij was heel vooruitstrevend'

Om te begrijpen wie deze Nederlandse paus was, moeten we terug naar 1459. In dat jaar wordt Adriaan Floriszoon Boeyens geboren in de Brandsteeg, een zijstraat van de Utrechtse Oudegracht. Tegenwoord is dat de Brandstraat. Na de lagere school vertrekt Adriaan naar de Latijnse School in Zwolle. Daarna vervolgt hij zijn opleiding in Leuven, waar hij vervolgens een carrière als theoloog begint. In Leuven geeft Adrianus de Zesde onder meer les aan Erasmus. Daar groeit hij uit tot een van de meest vooraanstaande hoogleraren.