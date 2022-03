Problemen met bezorging stempassen in Linschoten

Hoe groot het probleem is, weet de gemeente niet maar het gaat niet om een enkele melding. Via een oproep wil de gemeente Montfoort achterhalen wie nog geen stempas heeft ontvangen. Die personen kunnen contact opzoeken en krijgen dan alsnog een pas opgestuurd. Intussen is Montfoort in contact met PostNL, waar volgens de gemeente vermoedelijk de fout ligt.