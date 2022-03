Utrechtse studenten doen inzamelingsactie voor Oekraïne

"We zaten aan het begin van de week met ons bestuur bij elkaar en iedereen had het gevoel dat we iets moesten doen", vertelt Lucie Jeandrain, president van UtrechtInc. Zij en haar medestudenten konden niet stil blijven zitten na het zien van de beelden in Oekraïne. Daarom besloot Lucie met vier andere studenten om een box in het Kruytgebouw te plaatsen waar mede-studenten spullen konden doneren. Na een oproep op Instagram kwamen er zoveel mensen op af, dat het kleine project een serieuze onderneming werd.