Nieuwegein wil zo snel mogelijk af van Russisch gas: 'Hier heb je als gemeente invloed op'

Eggengoor zegt dat de gemeente verbijsterd is over de gebeurtenissen in Oekraïne en de rol van Rusland. "Het klopt: het contract loopt nog, maar wij willen echt kijken welk mogelijkheden er zijn om de afname van dat gas zo snel mogelijk te stoppen." In totaal hebben 120 gemeenten in Nederland een contract met Gazprom. Eerder liet de gemeente Utrecht al weten dat zo'n contractbreuk niet zo makkelijk geregeld is, in Utrecht loopt het gascontract nog door tot en met 2023 en de gemeente kan daar niet zomaar onderuit.