Nieuw boek onthult twee onbekende portretten van Piet Mondriaan

Kunstschilder en kunsttheoreticus Piet Mondriaan (1872-1944) maakte de portretten van een zoon en dochter van de betovergrootvader van Nick Draaijer, die een boek over zijn familiegeschiedenis schreef. De portretten werden in 1907 en 1908 geschilderd en zijn in privébezit. De werken zijn niet publiekelijk toegankelijk, maar er is wel beeldmateriaal van.