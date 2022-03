Door uitval rijden in de provincie Utrecht veel minder elektrische bussen dan afgesproken

Het busvervoer in de provincie Utrecht wordt voor het grootste gedeelte verzorgd door U-OV. Dat bedrijf had in 2021 tien lijnen waarop elektrische bussen zouden moeten rijden. Het bedrijf heeft een prestatieafspraak met de provincie, die opdrachtgever is. In die afspraak staat dat 93 procent van de ritten moet worden uitgevoerd met elektrische bussen. Maar U-OV haalt die norm bij lange na niet. Alleen op lijn 8, die loopt van de Utrechtse wijk Lunetten, via Utrecht Centraal naar het Wilhelminapark haalt U-OV op jaarbasis de norm van 93 procent.