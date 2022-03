Minister over pont Nieuwer Ter Aa: 'Handhaven van het veer te gevaarlijk'

Het mogelijke schrappen van de veerverbinding maakt veel los in de gemeente Stichtse Vecht. De pont is een belangrijke schakel voor fietsers. Scholieren, forenzen en recreanten maken er dagelijks gebruik van. Het alternatief, een omrijdroute over de Breukelerbrug, is voor de gemeente geen acceptabele oplossing omdat het niet veilig genoeg is en te veel extra reistijd kost.