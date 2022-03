Buurtbewoners maken zich zorgen om nieuwbouw Galgenwaard: 'Hoe komen we zo ooit weer in onze parkeergarage?'

Daarnaast heeft Peter het gevoel dat er niet naar de bezwaren van bewoners wordt geluisterd. "Ja, we mogen stemmen of we meer groen willen. En dat wil iedereen dan wel. Maar wanneer we vragen stellen over de woontorens, krijgen we geen antwoord. In de eerste plannen stonden drie torens. En in de laatste plannen staan er al vijf, waarvan één van meer dan 150 meter hoog. We hebben veel vraagtekens."