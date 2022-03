Dag van de doktersassistent: 'Onmisbaar in de huisartsenpraktijk'

Dat is zeker ook nog een groot deel van het werk. Maar de afgelopen jaren kwamen er ook steeds meer taken bij. "Alle administratie is er bij gekomen", zegt Emma Heun. "We doen nu ook voorraadbeheer bijvoorbeeld."Dat de werklast is toegenomen, ziet ook directeur Pauline van den Broek. "We zouden graag minder administratieve lasten hebben. We kijken ook uit naar regeldrukvermindering."