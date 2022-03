Oproep: wat doe jij voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne?

De hulp is op meerdere plekken op gang gekomen, laat Giro555 weten. Cordaid deelt soep uit op parkeerplaatsen aan de grens en het Rode Kruis heeft hulpposten en opvangplekken opgezet in Oekraïne, bij de grens met Polen. Stichting Vluchteling, die net als het Rode Kruis eerst een eigen girorekening opende die later onder Giro555 kwam, zet bussen in om mensen naar rustigere plekken in Polen te vervoeren. Een woordvoerder van die stichting laat weten dat het onder andere teams in Polen, Roemenië en Moldavië heeft voor hulp en opvang van mensen.