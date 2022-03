VNG: 'Gemeenten kunnen voorlopig niet van contracten Gazprom af'

Ook is het vanwege de huidige inrichting van de internationale gasmarkt onmogelijk om Russisch gas uit te bannen, stelt de VNG. Dat maakt het voorlopig voor energieleveranciers sowieso niet mogelijk om van een bepaald land wel of geen gas af te nemen. Gas wordt vanuit verschillende bronnen over de wereld gemengd. Woensdag zeiden energiebedrijven Vattenfall, Eneco en Essent bijvoorbeeld ook Russisch gas te leveren. Om hoeveel gas dit gaat, is onduidelijk.