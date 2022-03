Tientallen dode spreeuwen zorgen voor file op de A2 bij Vinkeveen, weg weer vrij

“De verleiding is groot om snel een bezem te pakken en de boel aan de kant te schuiven,” zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. “Maar omdat we in Nederland te maken hebben met de vogelgriep hebben we er toch voor gekozen om de NVWA te waarschuwen en er een specialist naar te laten kijken.” Rijkswaterstaat heeft nog geen idee hoe de vogels op het wegdek terecht zijn gekomen, maar gaat ervan uit dat ze uit de lucht zijn komen vallen.