Vriendin moedigt vluchtende autodief aan tijdens dollemansrit: 'Alles of niets'

Ook toen de auto stilstond bleef K. van den B. zich verzetten tegen zijn aanhouding. De politie moest een ruit kapotslaan om hem uit de auto te kunnen trekken. Hij zei dat hij drugs had gebruikt en bang was om gepakt te worden, omdat hij nog een straf had openstaan. Zijn vriendin had hem vanaf de bijrijderstoel aangemoedigd om op de vlucht te slaan. "Dan moet je er voor gaan, alles of niets!", had zij geroepen.